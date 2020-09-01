Експрем’єр Гончарук стане співробітником Eurasia Center зі структури Atlantic Council

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук увійде до команди аналітичного «Центру Євразія» (Eurasia Center), який є складовою частиною американської Атлантичної ради (Atlantic Council).

«Центр Євразія» має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається як наш новий заслужений співробітник. Перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2019–2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми надзвичайно раді вітати його в команді», – ідеться в повідомленні «Центру Євразія» у твітері.

Олексій Гончарук був першим головою уряду за президентської каденції Володимира Зеленського. На посаді він протримався близько півроку – від 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.