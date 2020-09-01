«Динамо» може стартувати в Лізі чемпіонів на нейтральному полі

Матч між київським «Динамо» і нідерландським АЗ (Алкмаар) в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може відбутися на нейтральному полі, повідомляє телеканал «Футбол».

За результатами жеребкування, яке відбулося 31 серпня, проведення матчу планувалося в Києві, проте рішення можуть переглянути через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Україні.

Остаточне рішення УЄФА ухвалить найближчим часом.

Матч відбудеться 15 або 16 вересня, раунд складатиметься з одного поєдинку, переможець вийде в раунд плей-оф Ліги чемпіонів.

Клуб із Нідерландів уже подолав одну стадію кваліфікації, обігравши чеську «Вікторію». АЗ програвав 0:1 до останніх секунд основного часу, але зміг перевести поєдинок в овертайм, де відзначився двічі, остаточний рахунок 3:1.