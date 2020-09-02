5 років роботи Нацполіції й Аваков – успіх чи провал?

Рівно 5 років тому (2 вересня 2015-го) уряд України дав добро на створення Національної поліції, яка підпорядковується МВС. Реформу поліції назвали тоді одним із небагатьох досягнень після Революції Гідності. А як оцінити зараз: робота Нацполу – успіх чи провал? Радіо Свобода зібрало думки на користь «перемоги» і «зради» та додало статистику.

Помінялася за ці п’ять років лише вивіска. Замість «міліції» – «поліція», але органу зі справжнього попередження, ефективного розкриття злочинів так і не створили. У цьому переконує Радіо Свобода журналіст, котрий з 90-х років досліджує кримінальні теми Олег Єльцов.

«Під час дійсно назрілої реформи правоохоронних органів надано перевагу зовнішньому ефекту. Так, усі ми пам’ятаємо, як починалося п’ять років тому. Красива форма, величезний резонанс у пресі, постійні заяви міністра внутрішніх справ Авакова, що мовляв до лав тієї ж патрульної поліції беруть лише кваліфікованих, освічених співробітників і лише після ретельного конкурсу. «У нас такий конкурс!» казали тоді. До речі, зараз уже немає конкурсу. А недобір є», – констатує Олег Єльцов.

Статистика

Загальний рівень некомплекту патрульних по Україні сягає 17%. Про це йдеться у відповіді Департаменту патрульної поліції на інформаційний запит «Укрінформу» (дані від 20 січня цього року). Найбільше бракує «копів» у Черкаській області - 22% і у Донецькій області – понад 20; найменше - в Івано-Франківській області та Чернівецькій області - 9%. У Києві недобір – понад 16%.

Олег Єльцов свого часу чимало критикував роботу міліції дев’яностих-нульових, зокрема найвідомішого главу МВС України Юрія Кравченка. Але тепер журналіст вважає, що гострота проблеми стосовно органу, працівників якого критики ще з радянських часів називають «мєнтами», лишається. Дієвої структури боротьби із злочинністю Україна зараз не має, каже Олег Єльцов.

«Того ж Кравченка тоді тільки ледачий не критикував, і я також. Але...»

«Того ж Кравченка тоді тільки ледачий не критикував, і я також. Але зараз є приводи, щоб поставити питання: чим нинішні «немєнти» відрізняються від тих «мєнтів»?! От такий приклад я вам наведу: з часів Кравченка на вулицях не торгували цигарками. Це – підакцизний товар, це – грандіозні гроші до бюджету. До якого в нас недобір, якщо не помиляюся, десятки мільярдів гривень. І в такій ситуації знову з’явилися ці торговці підакцизним товаром. І мало того, що вони торгують тютюном, вони торгують контрафактом. Такий висновок можна зробити і по цінах, і по поліграфії. Цього давно не було і от повернулося. Хто це «кришує»? Однозначно, всі вуличні торговці платять «мєнтам». Ще приклади. Хто зараз головні сутенери? «Мєнти». Хто головні наркоторговці? «Мєнти», – стверджує Олег Єльцов.

Завдяки поліції Україна стає безпечнішою?

У Національній поліції категорично відкидають твердження про «кришування» кримінального бізнесу. При всіх проблемах в Україна за ці п’ять років дійсно з’явився ефективний орган боротьби із злочинністю, наголосив у коментарі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Його ключовий аргумент – рівень злочинності саме за п’ять років діяльності Національної поліції в Україні знизився.

«Ми мали абсолютно зрозумілий тренд зростання злочинності в Україні – 2014-й, 2015-й і перша половина 2016-го року. Зрозуміло, що цей тренд треба було ламати, серйозно ламати. І з середини 2016-го року, кінця того року стабільно рівень злочинності в Україні знижується. А 2017-го, 2018-го року було суттєве зниження за всіма параметрами. Починаючи з особливо тяжких злочинів, таких, як убивство, тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками і закінчуючи дрібними крадіжками тощо. Тобто, Україна стає безпечнішою. На сьогоднішній день за абсолютною більшістю показників Україна перебуває у середньому статистичному європейському полі за рівнем злочинності.

Статистика

Торік в Україні зафіксували найменшу за всю історію незалежності кількість убивств. Менше стало і грабежів, і розбоїв, констатують у МВС (саме воно веде таку статистику в Україні, яка є офіційною). За цими даними, 2019 року було зареєстровано 1428 вбивств, а наприклад 2018-го їх було 1508. Крім того, випадків навмисних тяжких тілесних ушкоджень торік зареєстровано теж найменше за всі роки незалежності – 1916 (2069 – у 2018-му). Розбоїв торік зареєстровано 11080, що майже на 2,5 тисячі менше 2018 року. Випадків грабежу 1658 (2190 – у 2018-м). У Києві протягом 2019 року було скоєно 69 умисних вбивств. Торік було 87.

Водночас Іван Варченко визнав і певні проблеми з кадрами для поліції, з досвідом співробітників, спроможністю деякого з них суворо дотримуватися норм. Але ж не можна обійтися без окремих «паршивих овець» у колективі, який загалом налічує 130 тисяч співробітників, зазначає Варченко.

«Наразі ми маємо 130 тисяч поліцейських. І я можу сказати, що у більшості з них сформована корпоративна культура, яка дозволяє говорити про те, що критичний момент «видавлювання» поліцейськими із себе «паршивої вівці», він пройдений. Тобто, це та структура, яка у цьому плані має позитивні результати. Я розумію, що Національна поліція, Патрульна поліція починала взагалі з дуже низького старту. Це були молоді люди, які взагалі до приходу в цю структуру не займалися правоохоронною діяльністю. Але вони достатньо швидко тренуються. І вони розуміють запити яке перед ними виставляє суспільство», – запевняє Іван Варченко.

Аваков – проблема чи політична воля?

Ключова фігура і під час створення Національної поліції й подальших п’яти років її роботи – міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Адже саме МВС підпорядковується Нацпол.

Олег Єльцов не вважає Авакова реформатором.

«Я думаю одна з головних проблем – це є пан Аваков. Який геть не має стосунку до цієї структури, геть не хоче її реформувати. Фактично ми створили монстра – це корпорація, страшенно корумпована структура. Так, у нас є патрульна, дорожня поліція, яка дійсно відрізняється від ДАІ. Дійсно, не так нахабно беруть хабарі. Але беруть. І дедалі більше беруть, особливо у регіонах. І взагалі щодо нинішнього міністра… Навіть, якщо замість нього прийшов би «мєнт», то гірше точно не буде. Головне, щоб прийшла людина, яка не створювала б «схем», – стверджує Олег Єльцов.

Іван Варченко не поділяє таких оцінок. Він аргументує свою оцінка Авакова своєю спільною роботою з міністром, під час якої Варченко спостерігав за всіма етапами створення Нацполу – від ідеї до реалізації

«Я давно працюю з Арсеном Борисовичем Аваковим. Я знаю його відповідальність як міністра внутрішніх справ і головне – державницьку позицію. Без політичної волі міністра Арсена Авакова нічого б здійснити у Національній поліції не вдалося. Я в цьому переконаний. Адже політична воля для реформ – це дуже важливо», – наголосив Іван Варченко.

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