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02 вересня 2020, Київ 19:00
Суспільство

5 років роботи Нацполіції й Аваков – успіх чи провал?

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Національної поліції України

Рівно 5 років тому (2 вересня 2015-го) уряд України дав добро на створення Національної поліції, яка підпорядковується МВС. Реформу поліції назвали тоді одним із небагатьох досягнень після Революції Гідності. А як оцінити зараз: робота Нацполу – успіх чи провал? Радіо Свобода зібрало думки на користь «перемоги» і «зради» та додало статистику.

Помінялася за ці п’ять років лише вивіска. Замість «міліції» – «поліція», але органу зі справжнього попередження, ефективного розкриття злочинів так і не створили. У цьому переконує Радіо Свобода журналіст, котрий з 90-х років досліджує кримінальні теми Олег Єльцов.

Олег Єльцов
Олег Єльцов

«Під час дійсно назрілої реформи правоохоронних органів надано перевагу зовнішньому ефекту. Так, усі ми пам’ятаємо, як починалося п’ять років тому. Красива форма, величезний резонанс у пресі, постійні заяви міністра внутрішніх справ Авакова, що мовляв до лав тієї ж патрульної поліції беруть лише кваліфікованих, освічених співробітників і лише після ретельного конкурсу. «У нас такий конкурс!» казали тоді. До речі, зараз уже немає конкурсу. А недобір є», – констатує Олег Єльцов.

Статистика

Загальний рівень некомплекту патрульних по Україні сягає 17%. Про це йдеться у відповіді Департаменту патрульної поліції на інформаційний запит «Укрінформу» (дані від 20 січня цього року). Найбільше бракує «копів» у Черкаській області - 22% і у Донецькій області – понад 20; найменше - в Івано-Франківській області та Чернівецькій області - 9%. У Києві недобір – понад 16%.

Олег Єльцов свого часу чимало критикував роботу міліції дев’яностих-нульових, зокрема найвідомішого главу МВС України Юрія Кравченка. Але тепер журналіст вважає, що гострота проблеми стосовно органу, працівників якого критики ще з радянських часів називають «мєнтами», лишається. Дієвої структури боротьби із злочинністю Україна зараз не має, каже Олег Єльцов.

«Того ж Кравченка тоді тільки ледачий не критикував, і я також. Але...»

«Того ж Кравченка тоді тільки ледачий не критикував, і я також. Але зараз є приводи, щоб поставити питання: чим нинішні «немєнти» відрізняються від тих «мєнтів»?! От такий приклад я вам наведу: з часів Кравченка на вулицях не торгували цигарками. Це – підакцизний товар, це – грандіозні гроші до бюджету. До якого в нас недобір, якщо не помиляюся, десятки мільярдів гривень. І в такій ситуації знову з’явилися ці торговці підакцизним товаром. І мало того, що вони торгують тютюном, вони торгують контрафактом. Такий висновок можна зробити і по цінах, і по поліграфії. Цього давно не було і от повернулося. Хто це «кришує»? Однозначно, всі вуличні торговці платять «мєнтам». Ще приклади. Хто зараз головні сутенери? «Мєнти». Хто головні наркоторговці? «Мєнти», – стверджує Олег Єльцов.

Завдяки поліції Україна стає безпечнішою?

У Національній поліції категорично відкидають твердження про «кришування» кримінального бізнесу. При всіх проблемах в Україна за ці п’ять років дійсно з’явився ефективний орган боротьби із злочинністю, наголосив у коментарі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Його ключовий аргумент – рівень злочинності саме за п’ять років діяльності Національної поліції в Україні знизився.

Іван Варченко
Іван Варченко

«Ми мали абсолютно зрозумілий тренд зростання злочинності в Україні – 2014-й, 2015-й і перша половина 2016-го року. Зрозуміло, що цей тренд треба було ламати, серйозно ламати. І з середини 2016-го року, кінця того року стабільно рівень злочинності в Україні знижується. А 2017-го, 2018-го року було суттєве зниження за всіма параметрами. Починаючи з особливо тяжких злочинів, таких, як убивство, тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками і закінчуючи дрібними крадіжками тощо. Тобто, Україна стає безпечнішою. На сьогоднішній день за абсолютною більшістю показників Україна перебуває у середньому статистичному європейському полі за рівнем злочинності.

Статистика

Торік в Україні зафіксували найменшу за всю історію незалежності кількість убивств. Менше стало і грабежів, і розбоїв, констатують у МВС (саме воно веде таку статистику в Україні, яка є офіційною). За цими даними, 2019 року було зареєстровано 1428 вбивств, а наприклад 2018-го їх було 1508. Крім того, випадків навмисних тяжких тілесних ушкоджень торік зареєстровано теж найменше за всі роки незалежності – 1916 (2069 – у 2018-му). Розбоїв торік зареєстровано 11080, що майже на 2,5 тисячі менше 2018 року. Випадків грабежу 1658 (2190 – у 2018-м). У Києві протягом 2019 року було скоєно 69 умисних вбивств. Торік було 87.

Водночас Іван Варченко визнав і певні проблеми з кадрами для поліції, з досвідом співробітників, спроможністю деякого з них суворо дотримуватися норм. Але ж не можна обійтися без окремих «паршивих овець» у колективі, який загалом налічує 130 тисяч співробітників, зазначає Варченко.

«Наразі ми маємо 130 тисяч поліцейських. І я можу сказати, що у більшості з них сформована корпоративна культура, яка дозволяє говорити про те, що критичний момент «видавлювання» поліцейськими із себе «паршивої вівці», він пройдений. Тобто, це та структура, яка у цьому плані має позитивні результати. Я розумію, що Національна поліція, Патрульна поліція починала взагалі з дуже низького старту. Це були молоді люди, які взагалі до приходу в цю структуру не займалися правоохоронною діяльністю. Але вони достатньо швидко тренуються. І вони розуміють запити яке перед ними виставляє суспільство», – запевняє Іван Варченко.

Аваков – проблема чи політична воля?

Ключова фігура і під час створення Національної поліції й подальших п’яти років її роботи – міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Адже саме МВС підпорядковується Нацпол.

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Олег Єльцов не вважає Авакова реформатором.

«Я думаю одна з головних проблем – це є пан Аваков. Який геть не має стосунку до цієї структури, геть не хоче її реформувати. Фактично ми створили монстра – це корпорація, страшенно корумпована структура. Так, у нас є патрульна, дорожня поліція, яка дійсно відрізняється від ДАІ. Дійсно, не так нахабно беруть хабарі. Але беруть. І дедалі більше беруть, особливо у регіонах. І взагалі щодо нинішнього міністра… Навіть, якщо замість нього прийшов би «мєнт», то гірше точно не буде. Головне, щоб прийшла людина, яка не створювала б «схем», – стверджує Олег Єльцов.

Іван Варченко не поділяє таких оцінок. Він аргументує свою оцінка Авакова своєю спільною роботою з міністром, під час якої Варченко спостерігав за всіма етапами створення Нацполу – від ідеї до реалізації

«Я давно працюю з Арсеном Борисовичем Аваковим. Я знаю його відповідальність як міністра внутрішніх справ і головне – державницьку позицію. Без політичної волі міністра Арсена Авакова нічого б здійснити у Національній поліції не вдалося. Я в цьому переконаний. Адже політична воля для реформ – це дуже важливо», – наголосив Іван Варченко.

Зарплата, яку пропонують поліцейському патрульної поліції України на початку служби — від 13 200 гривень на місяць "на руки". Про це можна прочитати на сайті з працевлаштування Work.ua.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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