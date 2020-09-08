Помер один з найвідоміших дикторів України Микола Козій

На 80-му році життя 7 вересня помер один з найвідоміших українських дикторів, радіоведучий і актор дубляжу Микола Козій.

«Помер Микола Козій, легендарний диктор Українського радіо і перший брендвойс телеканалу «1+1». Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам’ять, Маестро», – написав у фейсбуці керівник Громадського радіомовлення, генпродюсер «UA: Українське радіо» Дмитро Хоркін.

Микола Козій озвучував українською мовою Томос про надання автокефалії Православній церкві України, читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Озвучив безліч аудіокниг. Також його голосом «зазвучали» десятки популярних телесеріалів і програм. Зокрема, Козій брав участь в дублюванні і озвучуванні фільмів «Король говорить», «Ноїв ковчег», телесеріалів «Альф», «Коломбо» та інші.