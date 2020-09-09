У той час, коли у світі ситуація з антисемітизмом погіршується, з’являються нові антиєврейські наративи у зв’язку з епідемією коронавірусу, Україна є джерелом добрих новин, сказав, виступаючи в рамках Київського Єврейського Форуму спецпредставник США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Кар.

«У світі є багато поганих новин щодо антисемітизму, але дуже важливо зосередитися на добрих новинах – на процвітаючому житті європейської громади в Україні та справжній трансформації країни. Нещодавнє опитування Pew показує, що 83% українців позитивно ставляться до євреїв», – сказав спецпредставник США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Кар, додавши, що про позитивне ставлення до євреїв в Україні свідчить і розрив, з яким переміг президент Зеленський на виборах.

Українські лідери «абсолютно віддані боротьбі з антисемітизмом»

Елан Кар, виступаючи на форумі, який проходив у режимі онлайн, сказав, що завжди добре співпрацював з керівниками України, які є «абсолютно відданими боротьбі з антисемітизмом», але особливо відзначив міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, якого назвав «поборником єврейського життя в Україні».

«Я хочу наголосити, не просто друг, а справді поборник», – сказав Елан Кар, відзначаючи також добру співпрацю з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

9 веренся завершився дводенний Київський Єврейський Форум (Kyiv Jewish Forum), який цього року вдруге провела Єврейська конфедерація України. З огляду на епідемічну обстановку у світі, він пройшов в онлайн режимі.

Серед учасників форуму був президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, голова Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, історик Сергій Плохій, правозахисник та ізраїльський політик Натан Щаранський та інші відомі особистості.

Учасники форуму обговорювали питання джерел антисемітизму в сучасному світі, боротьби та попередження антисемітизму, майбутнього юдаїзму, збереження пам’яті про Голокост, ізраїльсько-іранських відносин, вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

На форумі представляли суперечливий проєкт меморіалу в Бабиному Яру

На панелі, присвяченій Бабиному Яру виступали мер Києва Віталій Кличко, колишній президент Польщі Александр Кваснєвський та артдиректор Меморіального центру Бабин Яр Ілля Хржавновський. Його концепція меморіалу та фінансування його з боку російських олігархів, пов’язаних з Кремлем, викликала активну протидію з боку багатьох українських єврейських організацій, істориків та публічних інтелектуалів.

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту Бабин Яр» і підтримав будівництво цього меморіалу в Києві.

Перший Kyiv Jewish Forum відбувся торік у Києві за участі понад 500 делегатів з Ізраїлю, США, Канади та Європи.