Волейбол: «Хімік» пробився до наступного раунду Ліги чемпіонів

У Южному Одеської області завершився другий матч першого раунду волейбольної Ліги чемпіонів, де зустрілися два українські клуби – «Хімік» та «Прометей» (м. Кам’янське).



Господарки впевнено зіграли у першому сеті, який завершили перевагою у п’ять очок – 25:20. Наступні два сети теж відбулися за сценарієм команди з Южного. Як результат, 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).

Перша зустріч українських команд також завершилася перемогою «Хіміка» (3:1), який і виходить до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Наступним суперником українок стане команда «Савіно Дель Бене» з Флоренції.

Матчі відбудуться 6-8 жовтня в Італії та 13-15 жовтня – в Южному.