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01 жовтня 2020, Київ 20:20
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Запоріжжі автопробігом ретроавтівок відзначили 60-річчя «запорожця»

1 жовтня у Запоріжжі відбувся автопробіг до 60-ї річниці випуску популярної автівки українського виробництва «запорожця», який вироблявся на місцевому автомобільному заводі. Кілька десятків учасників акції з Запоріжжя, Дніпра та Нікополя проїхалися центральним проспектом міста на «запорожцях» різних моделей та років виробництва. У 1960 році спеціально для запуску цього авто було переобладнано запорізький завод «Комунар», що раніше спеціалізувався на виробництві сільгосптехніки. Перші випущені ним автівки нагадували зовні автомобіль «Фіат 600» та отримали у народі назву «горбатого». Він швидко здобув популярність серед населення, адже був відносно не дорогим автомобілем, коштував 960 тодішніх карбованців. Останній «запорожець» зійшов із конвеєру запорізького заводу 15 липня 1994 року.
&laquo;Запорожець&raquo; 965А &ndash; одна з перших моделей легендарної автівки, випуск якої почали рівно 60 років тому в Запоріжжі
1 «Запорожець» 965А – одна з перших моделей легендарної автівки, випуск якої почали рівно 60 років тому в Запоріжжі
Останні приготування до автопробігу. Цей &laquo;запорожець&raquo; його власник Сергій Тищенко знайшов на Луганщині у 2005 році. Авто 1964 року випуску
2 Останні приготування до автопробігу. Цей «запорожець» його власник Сергій Тищенко знайшов на Луганщині у 2005 році. Авто 1964 року випуску
Перші &laquo;запорожці&raquo; були схожі на італійські &laquo;Фіат 400&raquo; і виробляв їх колишній завод сільгосптехніки &laquo;Комунар&raquo;, який спеціально переобладнали для запуску цих авто
3 Перші «запорожці» були схожі на італійські «Фіат 400» і виробляв їх колишній завод сільгосптехніки «Комунар», який спеціально переобладнали для запуску цих авто
А ось цією моделлю &laquo;ЗАЗ-968М&raquo; Запорізький автомобільний завод завершив випуск &laquo;запорожців&raquo;
4 А ось цією моделлю «ЗАЗ-968М» Запорізький автомобільний завод завершив випуск «запорожців»
Перші &laquo;запорожці&raquo; коштували відносно недорого &ndash; 960 тодішніх карбованців, тому швидко здобули популярність, яку не втратили і до сьогодні. Охочих посидіти за кермом ретро автомобілів під час святкування 60-річчя легендарної машини не бракувало
5 Перші «запорожці» коштували відносно недорого – 960 тодішніх карбованців, тому швидко здобули популярність, яку не втратили і до сьогодні. Охочих посидіти за кермом ретро автомобілів під час святкування 60-річчя легендарної машини не бракувало
Щоб відзначити ювілей &laquo;горбатого&raquo;, до Запоріжжя приїхали також власники таких автомобілів із Дніпра та Нікополя
6 Щоб відзначити ювілей «горбатого», до Запоріжжя приїхали також власники таких автомобілів із Дніпра та Нікополя
Через карантин долучитися до акції змогли не всі охочі
7 Через карантин долучитися до акції змогли не всі охочі
Стартував ювілейний автопробіг від запорізького музею техніки &laquo;Фаетон&raquo;
8 Стартував ювілейний автопробіг від запорізького музею техніки «Фаетон»
&laquo;Машина &ndash; для свята&raquo; &ndash; так каже про цей рожевий &laquo;запорожець&raquo; його власниця Ольга. Авто їй подарували на день народження і первинно воно було сірим
9 «Машина – для свята» – так каже про цей рожевий «запорожець» його власниця Ольга. Авто їй подарували на день народження і первинно воно було сірим
Жартівливі номери на одному з авто-учаснику автопробігу, що належить запорізькому музею техніки &laquo;Фаетон&raquo;, де зберігається найбільша в Україні колекція автотехніки
10 Жартівливі номери на одному з авто-учаснику автопробігу, що належить запорізькому музею техніки «Фаетон», де зберігається найбільша в Україні колекція автотехніки
Первинно в місті планували провести традиційний міжнародний з&rsquo;їзд власників &laquo;запорожців&raquo;, втім, через карантин довелося обмежитися автопробігом&nbsp;
11 Первинно в місті планували провести традиційний міжнародний з’їзд власників «запорожців», втім, через карантин довелося обмежитися автопробігом 
Учасники святкування ювілею &laquo;запорожця проїхалися центральним проспектом Запоріжжя
12 Учасники святкування ювілею «запорожця проїхалися центральним проспектом Запоріжжя
По дорозі власники ретро автомобілів робили зупинки, аби городяни могли роздивитися раритетні &laquo;запорожці&raquo; та сфотографуватися з ними
13 По дорозі власники ретро автомобілів робили зупинки, аби городяни могли роздивитися раритетні «запорожці» та сфотографуватися з ними
Одна з таких зупинок &ndash; на центральному проспекті міста біля Туристично-інформаційного центру Запоріжжя&nbsp;
14 Одна з таких зупинок – на центральному проспекті міста біля Туристично-інформаційного центру Запоріжжя 

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