Фоторепортаж: у Запоріжжі автопробігом ретроавтівок відзначили 60-річчя «запорожця»

1 жовтня у Запоріжжі відбувся автопробіг до 60-ї річниці випуску популярної автівки українського виробництва «запорожця», який вироблявся на місцевому автомобільному заводі. Кілька десятків учасників акції з Запоріжжя, Дніпра та Нікополя проїхалися центральним проспектом міста на «запорожцях» різних моделей та років виробництва. У 1960 році спеціально для запуску цього авто було переобладнано запорізький завод «Комунар», що раніше спеціалізувався на виробництві сільгосптехніки. Перші випущені ним автівки нагадували зовні автомобіль «Фіат 600» та отримали у народі назву «горбатого». Він швидко здобув популярність серед населення, адже був відносно не дорогим автомобілем, коштував 960 тодішніх карбованців. Останній «запорожець» зійшов із конвеєру запорізького заводу 15 липня 1994 року.
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