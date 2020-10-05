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05 жовтня 2020, Київ 18:54
Новини | Події

Не тільки «лежачий поліцейський»: «Укравтодор» анонсував нові «засоби для заспокоєння дорожнього руху»

Зміни набудуть чинності 1 листопада

«Укравтодор» анонсував нові «засоби для заспокоєння дорожнього руху».

«Вперше в Україні розроблений стандарт на заходи та засоби для заспокоєння дорожнього руху. Відтепер, окрім «лежачих поліцейських», пригальмовувати водіїв будуть острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги», – заявили в «Укравтодорі».

У компанії розповіли, що зміни набудуть чинності 1 листопада.

«Засоби заспокоєння руху встановлюються не тільки для зменшення швидкості, а головним чином для рівномірності транспортних потоків. Особлива увага до ділянок, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними», – повідомив «Укравтодор».

Компанія наголосила, що донині існував лише один засіб заспокоєння руху – так званий «лежачий поліцейський».

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