В Україні успішно випробували ракету для ураження броньованих цілей – «Укроборонпром»

У державному концерні «Укроборонпром» повідомили про завершення випробувань першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони України.

«Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику», – йдеться в повідомленні.

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РС-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і на десантно-штурмових катерах.