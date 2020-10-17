«Двигун» євроінтеграції поряд із Кримом. Відкрито перший регіональний Офіс євроінтеграції в Україні

У Херсоні відкрили перший в Україні Офіс євроінтеграції. У черзі охочих – Хмельницька, Дніпропетровська та Полтавські області. Регіональні Офіси європейської інтеграції мають стати «місцем сили» для всіх, хто прагне європейської України та «двигунами» регіонального розвитку відповідно до європейських стандартів та практик. Так вважає віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, яка відкривала Офіс у Херсоні. Розповідаємо про сам Офіс, очікування від його створення, функції та завдання.

Історія довжиною у рік

Новенька табличка на фасаді будівлі Херсонської облдержадміністрації. Тут, в одному з приміщень на першому поверсі, і розташували Офіс євроінтеграції Херсонської області, точніше його повна назва – «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області».

Про відкриття установи почали говорити ще рік тому – у листопаді 2019-го. Тоді Кабінет міністрів України підтримав пропозиції про реалізацію цього пілотного проєкту на Херсонщині, який би «фокусував увагу на «регіоналізації» євроінтеграції». Та відкрити двері Офісу в Херсоні змогли лише через рік.

«Рішенням уряду було передбачено, що Офіс євроінтеграції в Херсонській області створюється на базі Агенції регіонального розвитку. Зараз трансформацію Агенції регіонального розвитку в «Агенцію регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» повністю завершено», – заявив під час відкриття голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Очікується, що Офіс опікуватиметься культурними та освітніми проєктами, які дозволять поширити знання про європейський курс України серед школярів та студентів, збільшенням бізнес-контактів між підприємцями Херсонщини та країн-членів ЄС, розвитком економіки та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС.

Посаду директора Офісу обійняв Кирило Сергєєв – адвокат, учасник бойових дій у складі батальйону «Айдар», який очолював Всеукраїнську організацію «Товариство ветеранів АТО» та на громадських засадах був радником голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Наразі в установі підшукують фахівців у штат, розширювати його до десяти осіб планують з нового року.

Перші кроки

До Офісу вже надійшло перше звернення від воїнів АТО/ООС – дізнатися про стандарти ЄС у категорії соцзахисту ветеранів. Серед перших кроків роботи тут називають проведення «круглого столу», присвяченого оцінці проєктів морських та водних ресурсів.

Фактично Азовське та Чорноморське узбережжя України з’являться на економічній карті Євросоюзу

«Це одне із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС на 2021 рік. Фактично Азовське та Чорноморське узбережжя України з’являться на економічній карті Євросоюзу. Це оцінка ресурсів за стандартами ЄС, яка відкриє для України нові ринки. Це важливо для нашого регіону», – каже Кирило Сергєєв.

Наприкінці листопада Офіс євроінтеграції Херсонської області має презентувати план робіт та перелік проєктів, які реалізовуватимуться уже в 2021 році.

«Політичний символізм»

У 2019 році аналітики Центру «Нова Європа» у співпраці з урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції підготували дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей». «Євромапа» – це перше всеохопне дослідження поступу України на шляху до євроінтеграції. Це рейтинг областей України, який відображає динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.

За даними дослідження, до трійки лідерів увійшли Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина. Херсонська область у ньому очолила рейтинг за обсягами фінансування проєктів, підтриманих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Потенціал Херсонщини не настільки розкритий для країн ЄС, на відміну від західних регіонів України, які напряму межують із Європейським союзом, зазначають експерти, а відтак є над чим працювати. Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина переконана і в тому, що відкриття першого регіонального Офісу євроінтеграції має важливе значення для мешканців окупованого Криму, бо саме на Херсонщину громадяни потрапляють після перетину адміністративної межі з півостровом.

Під час брифінгу в Херсоні вона назвала це «політичним символізмом». І запевнила: не зважаючи на складну ситуацію, пов’язану з анексією Криму і тим, що регіон не має високого рівня напрацьованих зв’язків із Євросоюзом, потенціал області великий, його треба використовувати.

Херсон розташований поряд з адмінкордоном із Кримом і є одним з репрезентативних регіонів України для кримчан

«У Херсону логістичне, географічне та економічне положення найбільш вигідне. Херсон розташований поряд з адмінкордоном із Кримом і є одним з репрезентативних регіонів України для кримчан. Херсонщина розташована поміж двох морів. Економічно і стратегічно він цікавий. Важливу роль також відіграла активність представників регіональної влади у період, коли визначалося, які регіони першими візьмуть на себе цю роль», – пояснює у коментарі Радіо Свобода директор Офісу євроінтеграції Херсонської області Кирило Сергєєв причину появи установи саме на Херсонщині.

Що каже бізнес

«Для нас важливі однакові умови для всіх учасників ринку», – кажуть у групі компаній «Агроф’южн», яка у Херсонській та Миколаївській областях вирощує і переробляє томати для виробників соків, кетчупів та томатних соусів в усьому світі. Томатна паста компанії представлена у 47 країнах. Керівники «Агроф’южн» відвідали відкриття Офісу євроінтеграції у Херсоні, сподіваються на його допомогу, адже звернулися до віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції щодо необхідності перегляду та збільшення квот на томатну пасту до країн ЄС.

«Шукаємо підтримки підприємств томатної галузі з питань якнайскорішого перегляду імпортних квот на оброблені томати – з 10 000 тонн до 30 000 тонн. Завдяки таким заходам, в українському агросекторі з’явиться можливість на потужний поштовх до модернізації виробничих потужностей та реалізації масштабних інвестиційних проєктів, що дозволить значно пожвавити та суттєво підняти соціальні стандарти в сільській місцевості на півдні України», – коментує Радіо Свобода фінансовий директор «Агроф’южн» Іван Сакаль.

Представників бізнесу, зацікавлених у публічній консультації «Оновлення Угоди про Асоціацію з ЄС: потреби та очікування бізнесу Херсонщини» за участі Ольги Стефанішиної та у відкритті Офісу євроінтеграції в Херсоні було замало, кажуть експерти. Українцям бракує довіри та розуміння перспективи, у регіонах потрібно більше роз’яснювати про можливості Євросоюзу. У той же час необхідно залучати та навчати спеціалістів, які могли б фахово це зробити.

«Така зустріч повинна була зібрати набагато більше виробників та експортерів, які є в нашій області. Інформації про захід було достатньо. Чому така невіра? Враховуючи те, що про запуск у Херсонській Офісу євроінтеграції звітували ще у 2019 році (було два розпорядження Кабінету міністрів України: від 20 листопада 2019 року № 1100-р про реалізацію експериментального проєкту та від 3 березня 2020 року № 209-р про затвердження плану заходів) і те, якщо ми й далі будемо рухатися до євроінтеграції з такою швидкістю, то в Європі опинимося не скоро. Охочі долучитися та допомогти євроінтеграції є, як серед державних інституцій, в тому числі й очолюваного мною представництва НІСД у Херсоні, так і недержавних структур на волонтерських засадах», – коментує Олександр Максименко, завідувач сектору досліджень Таврійського регіону та Криму Національного інституту стратегічних досліджень.