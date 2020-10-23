Бал у кума Путіна: хто з політиків і бізнесменів гуляв на весіллі пасинка Медведчука («СХЕМИ» | №276)

Жовтень 2020-го, Київ, VIP-ресторан на березі Дніпра.

В елітний заклад, оточений численною агресивною охороною, кортежі прибувають один за одним, багато з яких – на номерах-прикриття. Це весілля пасинка кума Володимира Путіна в Україні. Така, здавалося б, світська подія не потрапила б в об'єктив камери програми журналістських розслідувань, якби не суспільний інтерес, який становлять зв'язки Віктора Медведчука – одного з лідерів проросійського політичного руху в Україні.

На церемонію прибули впливові бізнесмени і політики. Не лише колеги Медведчука з фракції ОПЗЖ, але і з партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу». Знімальна група «Схем» зафіксувала і тих, хто дуже не хотів потрапити у кадр, попри протидію приватної охорони.​