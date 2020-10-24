Арахамія виявив під колесом автомобіля згорток. Каже: за попередніми даними, пристрій стеження

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія написав у фейсбуці, що виявив під колесом свого автомобіля невеликий згорток – за попередніми даними, пристрій стеження.

«Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з автомобіля і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними, пристрій стеження», – йдеться у його дописі.

Арахамія повідомив, що на місці працює поліція. Самі ж правоохоронці поки що ситуацію не коментували.