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24 жовтня 2020, Київ 16:10
Новини | Події

Арахамія виявив під колесом автомобіля згорток. Каже: за попередніми даними, пристрій стеження

Давид Арахамія

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія написав у фейсбуці, що виявив під колесом свого автомобіля невеликий згорток – за попередніми даними, пристрій стеження.

«Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з автомобіля і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними, пристрій стеження», – йдеться у його дописі.

Арахамія повідомив, що на місці працює поліція. Самі ж правоохоронці поки що ситуацію не коментували.

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