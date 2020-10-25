Договір про заборону ядерної зброї вступить в силу наприкінці січня – ООН

Міжнародний договір про заборону ядерної зброї вступить в силу наприкінці січня після того, як його ратифікує 50-та країна. Станеться це 22 січня, повідомили у канцелярії генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріш.

Гондурас ратифікував угоду 24 жовтня. А це означає, що договір може набрати чинності через 90 днів, йдеться в заяві Міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї (ICAN).

«50 країн, які ратифікували цей Договір, демонструють справжнє лідерство у встановленні нової міжнародної норми, згідно з якою ядерна зброя є не тільки аморальною, а й незаконною», – заявила виконавча директорка ICAN Беатріс Фін.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, у свою чергу, назвав це «перемогою людства».

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Договір про заборону ядерної зброї, який забороняє використання, розробку, виробництво, випробування, розміщення, накопичення запасів і загрозу застосування такої зброї, був схвалений Генеральною асамблеєю ООН в липні 2017 року за погодженння 122 країн. Група ядерних держав, в тому числі США, Великобританія, Франція, Китай і Росія, не підписали договір.