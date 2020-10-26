Фоторепортаж: У Києві мітингували на знак солідарності з польськими жінками

У столиці України кілька десятків людей прийшли до посольства Польщі під гаслами «Нашi тіла, наше життя, наша держава, наше право!», щоб підтримати польських жінок в акціях проти заборони абортів. Акція солідарності була запланована на 13-у годину. Однак місце біля посольства раніше зайняли члени ультраправої організації «Традиція і порядок», які вийшли підтримати рішення польського суду. Учасники акції підтримки польських жінок змушені були проводити акцію на протилежному боці вулиці. Учасники обох акцій обмінялися «кричалками», однак пройшли без сутичок.



