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26 жовтня 2020, Київ 19:12
Фотогалереї

Фоторепортаж: У Києві мітингували на знак солідарності з польськими жінками

У столиці України кілька десятків людей прийшли до посольства Польщі під гаслами «Нашi тіла, наше життя, наша держава, наше право!», щоб підтримати польських жінок в акціях проти заборони абортів. Акція солідарності була запланована на 13-у годину. Однак місце біля посольства раніше зайняли члени ультраправої організації «Традиція і порядок», які вийшли підтримати рішення польського суду. Учасники акції підтримки польських жінок змушені були проводити акцію на протилежному боці вулиці. Учасники обох акцій обмінялися «кричалками», однак пройшли без сутичок.

Напис на плакаті: &laquo;Коли уряд вирішує заборонити безпечні аборти, жінки можуть вирішити абортувати уряд&raquo;
1 Напис на плакаті: «Коли уряд вирішує заборонити безпечні аборти, жінки можуть вирішити абортувати уряд»
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Напис в учасниці протесту: &laquo;Моє тіло &ndash; мій вибір&raquo;
4 Напис в учасниці протесту: «Моє тіло – мій вибір»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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