Байден обіцяє повернути США до Паризької угоди щодо клімату

Лідер президентських перегонів у США Джозеф Байден заявив, що поверне Сполучені Штати до Паризької кліматичної угоди, щойно його адміністрація отримає владу.

«Сьогодні адміністрація Трампа офіційно залишила Паризьку кліматичну угоду. І рівно через 77 днів адміністрація Байдена знову приєднається до неї», – написав Байден у твітері пізно ввечері 4 листопада.

Сполучені Штати Америки 4 листопада завершили процес виходу з Паризької угоди щодо клімату. Указ про це влітку 2017 року підписав президент Дональд Трамп. У листопаді 2019 року Вашингтон повідомив ООН про початок процедури виходу.

Вихід із Паризької кліматичної угоди – одна з обіцянок Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року. Тоді нинішній очільник Білого дому заявляв, що участь США в цій угоді економічно невигідна і може призвести до втрати робочих місць, зниження зарплат, закриття підприємств і фінансових втрат американців.

Паризьку хартію щодо клімату в грудні 2015 року підписали 197 країн. Мета документа – не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія порівняно з доіндустріальною епохою, яка завершилася в XIX столітті. Документ набрав чинності 4 листопада 2016 року. Жодна країна не може вийти з нього в перші три роки.

США стали першою країною, яка вийшла з угоди. Держдепартамент при цьому заявляв, що не виключає повернення країни до виконання умов Паризької угоди, якщо вийде домовитися про вигідніші умови для Вашингтона.