«Приймальня-оберіг». Як Дубінський, ZPSanek та інші «прописались» у олігарха Коломойського («СХЕМИ» | №278)

Коли закінчується робота у сесійному залі, то де працюють депутати? Або засідають в комітетах, або зустрічаються з виборцями. Це передбачено календарним планом Верховної Ради. Та «Схеми» помітили, що низка народних депутатів – як від владної партії, так і опозиційних сил – «прописали» свої приймальні в «несподіваних» місцях: в офісі Ігоря Коломойського, квартирі його бізнес-партнера Тімура Міндіча або за адресою пов’язаних фірм.

Журналісти вирішили перевірити, чи справді приймальня народного депутата – це місце, де громадянину допоможуть розв’язати проблему? Чи це лише умовний щит, який захищає визначене депутатом приміщення від можливого інтересу правоохоронців?