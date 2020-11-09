У Пакистані після кількох місяців за ґратами звільнили власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи

Верховний суд Пакистану звільнив під заставу власника і головного редактора найбільшої в країні незалежної медіагрупи через вісім місяців після його арешту у справі, порушеній понад 30 років тому.

Міра Шакілура Рехмана звільнили 9 листопада завдяки заставі у 10 мільйонів рупій (63 тисячі доларів).

Раніше у липні суд в Лахорі відхилив клопотання Рехмана про звільнення під заставу.

Критик влади, медіамагнат і власник компанії, що об’єднує друковані видання і телеканали, Рехман, був ззарештований у березні за звинуваченням в ухилянні від сплати податків при купівлі нерухомості в Лахорі 34 роки тому.

Правозахисники і журналісти в Пакистані привітали звільнення Рехмана, чия медіагрупа Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, у своїх матеріалах і публікаціях неодноразово критикувала дії влади.

Спостерігачі за свободою преси в Пакистані і за кордоном висловлювали стурбованість через затримання Рехмана, заявляючи, що це частина масштабних репресій проти критиків уряду і військових.

Пакистанські ЗМІ і журналісти стикаються з погрозами і переслідуваннями, відколи до влади у 2018 році прийшов уряд прем’єр-міністра Імрана Хана після виборів, заплямованих звинуваченнями в тиску з боку військових. Хан звинувачення заперечує.