«Іменем депутата»: як «слуги народу» й інші депутати лобіюють власні інтереси у своїх непублічних зверненнях (СХЕМИ | №279)

«Не використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях» зобов’язує парламентарів закон «Про статус народного депутата». Про це одностайно говорять і самі депутати: мовляв, у своїй діяльності керуються лише інтересами народу України. Та чи дійсно це так? Чи завжди народні депутати діють виключно в інтересах виборців?

«Схемам» вдалось отримати у своє розпорядження сотні сторінок офіційних звернень народних депутатів 9-го скликання, які журналісти проаналізували і дізналися, чим цікавилися депутати і що саме вони взялися вирішувати – а деякі навіть від своїх перших днів у Верховній Раді – за допомогою такого «інструменту»: просили прискорити розслідування кримінальних справ щодо себе, дізнавалися про стан справ у конкурентів свого ж родинного бізнесу, допомагали сімейному бізнес-партнерові чи рекламували товари свого ж гіпермаркету