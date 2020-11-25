«Якщо я помру, я знову з’явлюся на світ Марадоною» – історія зірки футболу у фото

2 «Навіть якщо це і була рука, то це була рука Бога», – сказав Марадона про свій історичний гол у ворота Англії на чемпіонаті світу у 1986 році.



На фото: аргентинець Дієго Марадона (ліворуч) обіграв воротаря Англії Пітера Шилтона і забив свій перший із двох голів у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з футболу в Мехіко. 1986 рік