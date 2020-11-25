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25 листопада 2020, Київ 22:51
Фотогалереї

«Якщо я помру, я знову з’явлюся на світ Марадоною» – історія зірки футболу у фото

Дієго Марадона помер 25 листопада вранці за місцевим часом у місті Тігре через зупинку серцево-судинної системи. 11 листопада Марадону було госпіталізовано, лікарі провели йому операцію через субдуральну гематому в мозку. Після виписки його знову відправили до клініки, щоб лікувати від алкогольної залежності.

Марадона був одним із найкращих футболістів ХХ століття, чемпіоном світу і найкращим гравцем чемпіонату світу 1986 року. На його рахунку понад 550 матчів у професійній кар’єрі, в яких він забив 292 голи.

Дієго Марадона здобув славу, граючи у складі італійського клубу &laquo;Наполі&raquo;. Окрім того, він був чемпіоном і віцечемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Після перемоги на Мундіалі він став усесвітньо знаменитим футболістом
1 Дієго Марадона здобув славу, граючи у складі італійського клубу «Наполі». Окрім того, він був чемпіоном і віцечемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Після перемоги на Мундіалі він став усесвітньо знаменитим футболістом
&laquo;Навіть якщо це і була рука, то це була рука Бога&raquo;, &ndash; сказав Марадона про свій історичний гол у ворота Англії на чемпіонаті світу у 1986 році. На фото: аргентинець Дієго Марадона (ліворуч) обіграв воротаря Англії Пітера Шилтона і забив свій перший із двох голів у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з футболу в Мехіко. 1986 рік
2 «Навіть якщо це і була рука, то це була рука Бога», – сказав Марадона про свій історичний гол у ворота Англії на чемпіонаті світу у 1986 році.

На фото: аргентинець Дієго Марадона (ліворуч) обіграв воротаря Англії Пітера Шилтона і забив свій перший із двох голів у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з футболу в Мехіко. 1986 рік
Дієго Марадона тримає нагороду своєї команди після перемоги Аргентини над Західною Німеччиною (3:2) у фінальному матчі чемпіонату світу на стадіоні &laquo;Атцека&raquo; в Мехіко, 1986 рік
3 Дієго Марадона тримає нагороду своєї команди після перемоги Аргентини над Західною Німеччиною (3:2) у фінальному матчі чемпіонату світу на стадіоні «Атцека» в Мехіко, 1986 рік
Дієго Марадона з &laquo;Бока Хуніорс&raquo; (праворуч) і товариш по команді Клаудіо Каніджа цілуються під час святкування голу Каніджі у грі з &laquo;Рівер Плейт&raquo;, яку тоді &laquo;Бока Хуніорс&raquo; виграли з рахунком 4:1. Аргентина, 1996 рік
4 Дієго Марадона з «Бока Хуніорс» (праворуч) і товариш по команді Клаудіо Каніджа цілуються під час святкування голу Каніджі у грі з «Рівер Плейт», яку тоді «Бока Хуніорс» виграли з рахунком 4:1. Аргентина, 1996 рік
Головний тренер Аргентини Дієго Марадона жестикулює під час футбольного матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між Аргентиною і Мексикою в Йоганнесбурзі, Південна Африка, 2010 рік
5 Головний тренер Аргентини Дієго Марадона жестикулює під час футбольного матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між Аргентиною і Мексикою в Йоганнесбурзі, Південна Африка, 2010 рік
Папа Франциск вітає аргентинського футболіста Дієго Марадону (ліворуч) у Ватикані перед благодійним футбольним матчем &laquo;Єдині заради миру&raquo;, 2016 рік
6 Папа Франциск вітає аргентинського футболіста Дієго Марадону (ліворуч) у Ватикані перед благодійним футбольним матчем «Єдині заради миру», 2016 рік
Дієго Марадона (Аргентина) і Пеле (Бразилія) після футбольного матчу, організованого швейцарською годинниковою компанією Hublot, в Парижі напередодні &laquo;Євро-2016&raquo;
7 Дієго Марадона (Аргентина) і Пеле (Бразилія) після футбольного матчу, організованого швейцарською годинниковою компанією Hublot, в Парижі напередодні «Євро-2016»

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