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27 листопада 2020, Київ 19:13
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Коломойський, Фукс, Аваков, Коболєв: приховані зустрічі великого бізнесу з владою (СХЕМИ | №281)

Прозорість відносин з бізнесом – одна з ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського, яка до цього часу, схоже, так і не була реалізована. За півтора роки від моменту його інавгурації «Схеми» вже неодноразово розповідали про неанонсовані зустрічі «нової влади» з представниками великого бізнесу та олігархами, про які та «забувала» звітувати перед українцями. І продовжує так робити і надалі. Лише від кінця жовтня журналістам вдалося зафіксувати, як відомий олігарх їздив у гості до міністра, віце-прем’єр навідувався до офісу впливового бізнесмена, інший непублічний бізнесмен відвідував Банкову, а голова правління «Нафтогазу» зустрічався з бізнесменом неформальної групи «Приват». «Схеми» показують, як представники влади продовжують «грати у хованки» з суспільством.

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