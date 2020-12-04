Елітне життя «головного слідчого» СБУ Андрія Швеця (СХЕМИ | №282)

Андрій Швець – один із високопосадовців Служби безпеки України, та його ім’я мало про що скаже пересічним українцям: згадок про нього майже немає в публічному простор. Водночас він вже понад рік очолює Головне слідче управління спецслужби – щоправда, весь цей час з приставкою «т.в.о.», яка дозволяє йому не розкривати деталі про своє життя й набуті активи перед суспільством. Саме цей підрозділ Служби безпеки займається розслідуванням низки резонансних справ, зокрема, і щодо смертельного поранення нападника на активіста Сергія Стерненка, і щодо «слуги народу» Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака», щодо ексголови ДПС Сергія Верланова – про його ймовірне зловживання владою. Про те, що розслідування злочинів – невластиве для спецслужби повноваження - вже тривалий час говорять профільні антикорупційні активісти. Хто ухвалює остаточні рішення в Головному слідчому управлінні? Що відомо про його майновий стан? «Схеми» заповнюють невідомі пробіли в декларації головного слідчого СБУ і продовжують свій цикл матеріалів про ключових посадовців спецслужби.