Віцепрем’єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в уряді перебуває менше ніж пів року, втім, навколо створення його міністерства багато чуток і скандалів. А самого Уруського звинувачують у поверненні до старих часів ручного керування промисловістю, створенні умов для втручання у господарську діяльність підприємств і в зриві підготовки документації до набуття чинності закону про оборонні закупівлі… Що ж відбувається зі стратегічними галузями української промисловості? Чи буде виконано державне оборонне замовлення цього року і з чим протистоятиме українська армія російському агресору в 2021-му? Коли Україна виведе на орбіту власний супутник, як виглядатиме реорганізований «Укроборонпром» і що віцепрем’єр робив в офісі бізнесмена Кауфмана? Про все це в ексклюзивному інтерв’ю Олега Уруського Радіо Свобода.