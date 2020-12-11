Держдача для Венедіктової, санкції для Медведчука та ZPSanek у полі зору НАБУ (СХЕМИ | №283)

Як ідуть справи у фігурантів розслідувань «Схем» після публікації матеріалів про них? Що змінюється в їхньому житті? Хто з них опиняється у фокусі уваги антикорупційних органів?



Розповідаємо, як розвивались події після виходу розслідувань у випуску СХЕМИ News: Чи доплатила Венедіктова за проживання в держрезиденції в Пуща-Водиці? Скільки нардепи платять олігарху за оренду офісів під приймальні? Чи зацікавило правоохоронців, як Куницький використовував мандат нардепа в приватних інтересах? Чи потрапить кум Путіна Медведчук під нові санкції США? Що із розслідуванням щодо ймовірного прослуховування журналіста «Схем» Михайла Ткача? Чи знайшли винних у підпалі автомобіля «Схем»?