Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 грудня 2020, Київ 19:29
Події

Як вберегтися від COVID-19 – поради імунолога Донського

Світ має тепер вакцини від коронавірусу, деякі країни почали масове щеплення – чи є це початком кінця COVID-19? Наскільки безпечні щеплення – як оцінити російську вакцину? Чи довго тримаються після щеплення антитіла? Коли вакцинується Україна? Скільки ще в принципі триватиме пандемія і чи мутує коронавірус? Запланований в Україні на січень локдаун – ефективна штука чи профанація? Імуномодулятори, вітаміни, цинк запобігають зараженню «короною» чи завдають шкоди? Є взагалі способи покращити імунітет проти COVID-19? На ці та інші запитання відповів Радіо Свобода імунолог Борис Донськой.

  • Зображення 16x9

    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG