Почему Кремль так много говорит об Украине в конце года?

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт». Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в «интервью» (ему там даже не пытались перечить) Владимиру Соловьеву заявил, что Владимир Зеленский не выполняет договоренности Нормандской встречи. «Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине», – отметил он.

Как так: Путин махнул рукой на Зеленского – а с Макроном и Меркель (судя по сайту Президента РФ) говорит регулярно? Кроме того, еще неделю назад Путин немало времени уделил Донбассу на своей итоговой пресс-конференции, пообещав «еще больше помощи».

Директор Центра исследований проблем национальной безопасности университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко говорит, что эти изобилие уже избитых для Кремля месседжей об Украине под конец года продиктовано двумя факторами: у Владимира Путина падает рейтинг из-за проблем во внутренней политике – и обострились отношения на внешнем фронте.

Кремлю гораздо выгоднее поговорить об Украине: здесь есть что забросить своим европейским партнерам, поскольку это уже «обкатанная» ситуация

«Во внешнем контексте мы имеем ситуацию крайнего напряжения между Россией и Западом, связанного не столько с конфликтом в Украине, сколько с отравлением Навального. Вместо того, чтобы обсуждать «трусы Навального», Кремлю гораздо выгоднее поговорить об Украине: здесь есть что забросить своим европейским партнерам, поскольку это уже «обкатанная» ситуация», – отмечает Жовтенко.

В то же время, Россия хорошо понимает нынешние настроения Парижа и Берлина: они настроены не скорейшее политическое урегулирование войны на Донбассе и регулярно отмечают усилия Киева для поиска компромисса, что противоречит заявлениям Кремля.

«Для них (Запада – ред.) тема российско-украинской войны хоть и одна из приоритетных, но не единственная в отношениях с Российской Федерацией. Это один из способов указать России на неприемлемость ее поведения и ее агрессивную политику, на то, что в международных отношениях она ориентирована не на мирное сосуществование, а на подрыв европейской системы безопасности и политических отношений в Европе». Активные заявления Пескова и Путина свидетельствуют и о том, что тема Украины остается болезненной для Кремля, считает Жовтенко.

А правдивы ли заявления Пескова о том, что Берлине и Париже видят пассивность Киева в выполнении договоренностей?

Исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко полагает, что Минский процесс находится сейчас в том состоянии, когда куда-либо его двигать без ущерба для Украины и Запада вряд ли удастся. Поэтому слово «пассивность» – не то, что смутит Запад. Скорее, наоборот.

Париж и Берлин понимают, насколько высокой будет цена, если Украина пойдет на решение конфликта по московскому сценарию

«То прочтение Минских договоренностей, которое продвигает Москва, неприемлемо ни для украинской, ни для немецкой, ни для французской стороны. Поэтому ни в Берлине, ни в Париже особо не подталкивают Киев к активности, и у них нет иллюзий, что какой-то-активностью Киева можно решить проблему. Все понимают, насколько высокой будет цена, если Украина пойдет на решение конфликта по московскому сценарию – Украина превратиться в нежизнеспособное государство. И в Берлине, и в Париже это прекрасно понимают», – говорит Александр Сушко.

Чего тогда ждать от России в следующем году? Какие новые рычаги у нее могут появиться? Больше смотрите и слушайте в полной версии эфира Радио Донбасс.Реалии:

А ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ – ТУТ.

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.