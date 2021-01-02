Кому підвищать пенсії і виплати у 2021: інтерв’ю з міністром Мариною Лазебною

Міністр соціальної політики Марина Лазебна працює в цій сфері практично все життя, а тому точно знає, коли все ж може прийти «кінець епохи бідності». Якими будуть пенсії в нинішньому році, хто і коли може розраховувати на перерахунок, а хто на індексацію? Чому потрібно переходити до накопичувального рівня пенсійної системи і хто цей процес гальмує? Відповіді на ці запитання, а ще про лікарняні на самоізоляції та спрощення процедури виплати допомоги родичам медиків, померлих від COVID та те, чим можуть прислужитися так звані «соціальні громади» в інтерв’ю Марини Лазебної для Радіо Свобода.