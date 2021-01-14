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14 січня 2021, Київ 21:53
Новини | Міжнародні

США посилили контроль за корисними для розвідок Росії та Китаю технологіями

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Вілбур Росс

Міністерство торгівлі США запровадило додатковий контроль над американськими технологіями, які можуть бути корисними військовим розвідкам Росії, Китаю, Куби, Ірану та Венесуели.

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Вілбур Росс наголосив, що нові заходи не дозволять розвідці Китаю і російському ГРУ використовувати американські розробки і послуги для шпигунства, збору даних та іншої діяльності, що суперечить інтересам нацбезпеки США.

Міністерство також перегляне заходи контролю за кінцевим використанням хімічної та біологічної зброї, ракетних систем і безпілотників.

Рішення набирає чинності в березні 2021 року.

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