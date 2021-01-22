Про що просять нардепи: приїзд Елджея, охорона за держкошт та скарги на прикордонників (СХЕМИ | №286)

Для виконання своїх повноважень народні депутати наділені низкою інструментів , серед яких – право надсилати в різні держустанови звернення, на які їм зобов’язані дати відповідь. Проте дізнатися, чим цікавляться депутати-автори звернень, практично неможливо, оскільки такі їхні листи ніде не публікуються. Навіть у Верховній Раді не ведуть їхнього обліку.

Утім, «Схеми» пішли іншим шляхом: зробили запити до держустанов і попросили їх надати доступ до депутатських звернень, які до них надходили. Так журналістам вдалося отримати та проаналізувати цілий масив непублічних звернень українських народних обранців. У яких вони, серед іншого цікавляться можливістю в’їзду в України російських артистів, які підтримали окупацію Криму Росією, скаржаться на «непривітні» дії митників чи прикордонників щодо них самих, їхніх родичей чи помічників, а також вимагають надати їм державну охорону за кошти платників податків. У той час, коли закон чітко визначає, що народні депутати не повинні використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема корисливих, цілях. «Схеми» продовжують розповідати про те, що турбує народних обранців, у новому матеріалі із циклу розслідувань.