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30 січня 2021, Київ 16:14
Події

Клопотенко: Бути президентом – це отримати собі купу «геморою»

Євген Клопотенко – кулінарний експерт, ресторатор, який просуває українську кухню та українську мову. Своєю зацікавленістю кулінарією Клопотенко завдячує Гордону Рамзі і мріє, щоб «через 5 років світ знав про Україну дуже добре, саме з точки зору їжі». Що таке жовтий борщ, що можна додавати до борщу, чому в нинішньому році в шкільних їдальнях дозволили використання спецій і заборонили сосиски? Про це, а ще про те, як він шукає рецепти старовинних українських страв і модернізує їх, чи збирається у велику політику, Євген Клопотенко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

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