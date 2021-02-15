У трьох областях продовжує діяти часткова заборона на рух вантажівок через негоду – «Укравтодор»

У держагенстві автомобільних доріг «Укравтодор» повідомили, що через негоду продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянка доріг Волинської, Івано-Франківської та Одеської областей.

«На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини та узбіччя доріг від снігу, ліквідація снігових переметів та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами. Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1219 одиниць техніки та 1541 робітників», – йдеться в повідомленні.

Проїзд по дорогах загального користування забезпечено.

Як додає Держслужба з надзвичайних ситуацій, 14 лютого додатково для розчистки доріг у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях було залучено 7 одиниць важкої інженерної техніки ДСНС, розчищено понад 240 кілометрів автодоріг.

15 лютого у західних, північних, центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12м/с. Температура 10-15° морозу, в західних та південних областях місцями 7-12° морозу.