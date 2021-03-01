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01 березня 2021, Київ 13:06
Новини | Політика

Зеленський анонсував створення «суду у смартфоні»

Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада планує створити «суд у смартфоні».

«Ми прагнемо і обов’язково створимо «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання», – заявив президент під час форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Зеленський назвав однією з «хвороб» судової системи країни нестачу суддів, через що судова система перевантажена. Президент додав, що українським судам також «бракує доброчесних суддів».

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