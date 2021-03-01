Зеленський анонсував створення «суду у смартфоні»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада планує створити «суд у смартфоні».

«Ми прагнемо і обов’язково створимо «суд у смартфоні». Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживання», – заявив президент під час форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Зеленський назвав однією з «хвороб» судової системи країни нестачу суддів, через що судова система перевантажена. Президент додав, що українським судам також «бракує доброчесних суддів».