Науковці вивчають два старовинні судна біля берегів Хортиці

З 25 лютого на Хортиці працює наукова експедиція «Хортиця-Скуба», яка займається вивченням затонулих біля острову старовинних кораблів. Результатами своєї роботи дослідники поділилися зі ЗМІ під час спеціального брифінгу 1 березня.

Учасниками експедиції є фахівці Національного заповідника «Хортиця», дослідники дайв-клубу «Наварекс» (Одеса), а також археологи з Центру підводних досліджень при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковці мають на меті зафіксувати, сфотографувати, зафільмувати та описати судна, що розташовані на дні Дніпра неподалік Хортиці.

«Задача – почати пам’ятки, які вже виявлені, ставити на державний облік тому, що існує міжнародна конвенція, яка підписна Україною, про охорону підводної культурної спадщини. Проте, на жаль, практично дуже не багато зроблено. Те, що роблять наші колеги разом з колегами з інших міст України, – це перші спроби оформлення на державному рівні тих пам’яток, які ми вже знаємо. Паралельно йде пошук і фіксація нових об’єктів, яких безумовно Дніпро подарує багато. Тому задача комплексна. Власне, отримати Дніпро не просто як сховище якихось випадкових знахідок, а як місце концентрації унікальних історичних, археологічних об’єктів», – розповів генеральний директор заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

Наразі дослідники з експедиції «Хортиця-Скуба» працюють над фото- і відеофіксацією 2 кораблів. Один з них є плоскодонним транспортним судном, ймовірно, затонулим наприкінці 19 – початку 20 століття. Другий – невелика шлюпка зі складу суден Дніпровської флотилії 1736-1739 років. Науковці також вважають, що поряд з раніше виявленою і описуваною зараз ними шлюпкою перебуває ще одна на більшій глибині.

«Одне судно – плоскодонна барка 19 сторіччя близько 15 метрів довжиною. І два об’єкти 18 сторіччя вивчаємо біля берега Хортиці. Останні частково зруйновані. Знаходяться під водою у свалі, є розмиви ґрунту, і кожного року їх вимиває все більше. Можливо доведеться їх якось закривати мішками з піском, що не руйнувалися. Пам’ятка 19 сторіччя теж частково зруйнована сучасними якорями, і можливо теж потребуватиме захисту, але вона в більш статичному стані. Лежить на глибині метрів 6, а об’єкти біля Хортиці – на глибині 7, а також можливо на глибині 10 метрів», – розповів керівник експедиції, голова відділу охорони пам’яток Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Кобалія.

Усього ж, за даними дослідників з експедиції, довкола Хортиці зафіксовано близько десятка старовинних кораблів, які датуються різними епохами. Близько половини з них належить до 19 сторіччя.

«У нас три великі історичні пласти. Перший – це пам’ятки ще слов’янських часів. Це переважно довбанки. Одна є в реставраційному ангарі. Це 10-11 вік, тобто середньовічна епоха. Другий пласт – це період російсько-турецьких війн. Біля Хортиці і в пониззі біля острова стояла дніпровська флотилія. Це сторінка історії, що пов’язана з військовими діями і військовим суднобудуванням Російської імперії і Туреччини. Це стик епох, початок 18 сторіччя. І третій пласт – кінець 18-19 сторіччя. Це часи розвитку торгівельного флоту. Це плоскодонні баржі, барки, які майже невідомі в Україні», – додав Дмитро Кобалія.

За результатами експедиції науковцями буде створено тривимірні цифрові моделі кораблів, над описом яких працювали науковці. Підіймати пам’ятки учасники експедиції не планують. Наразі науковці також розглядають можливість створення на Хортиці в майбутньому підводного музею гідроархеології, де всі охочі, скориставшись дайверським спорядженням, зможуть побачити затонулі кораблі на дніпровському дні.