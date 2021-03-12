На борту атакованого піратами судна у Гвінейській затоці українців не було – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців на борту атакованого піратами судна у Гвінейській затоці не було.

«За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці», – повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Раніше низка ЗМІ поширили повідомлення про те, що біля берегів Африки пірати захопили судно з іноземцями на борту, взявши моряків у полон. Повідомлялося, що, за попердніми даними, захоплення сталося біля берегів Беніну судна нідерландської компанії і що серед числа бранців могли бути українці.