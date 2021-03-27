Не може лікар отримувати менше, ніж касир у супермаркеті – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за жорсткі заходи щодо дотримання карантину, інакше, каже, ситуація з коронавірусом буде ще більше ускладнюватись. В тому, що Україна майже вдвічі відстає від плану вакцинації вважає винними деяких політиків. Що міністр робить, щоб вивести медицину з коми? Коли вакцину можна буде придбати в аптеці, кому щеплення протипоказані і звідки взялась куртка за 620 тисяч? Про все це і більше в Суботньому інтерв’ю міністра охорони здоров’я України Максима Степанова для Радіо Свобода.