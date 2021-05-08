Багато українських серіалів продають до Росії – міністр Ткаченко | Суботнє інтерв’ю

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко каже, що «навіть західні журналісти знаходяться під впливом тієї величезної машини пропаганди, якою володіє Кремль». Він вважає, що, якби закон про медіа було ухвалено, то для припинення ефірного мовлення «медведчуківських телеканалів» не знадобилось би рішення РНБО, його тішить, що ці телеканали заблокував і ютуб. Разом з тим міністр обережний у висловлюваннях, воліє говорити про діалог і толерантність в релігійних питаннях, заявляє про свою нейтральну позицію щодо перейменування УПЦ МП в РПЦ. Чи вплинуть ініціативи президента Зеленського щодо деолігархізації на деолігархізацію медіа? Чому міністр виступає за лагідну українізацію і що думає про слобожанську мову Авакова? Яким він бачить майбутнє української музики, коли українські фільми сягнуть світового рівня і що буде з кіностудіями? Про це, а ще про «Велику реставрацію», діяльність УКФ та Довженко-центру міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.