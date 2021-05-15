Ексгенпрокурор Рябошапка про «посадки» Медведчука і Порошенка | Суботнє інтерв’ю

Чому українські правоохоронці лише зараз «взялися» за кума Путіна Віктора Медведчука? Чому цього не було на початку каденції президента Володимира Зеленського? Медведчук відкидає всі звинувачення, заявляючи про політичні переслідування проти нього. Те ж саме каже щодо себе експрезидент Порошенко. Спроби таких «посадок» – законність, «кошмарення» чи піар? Як узагалі оцінювати два роки президента Зеленського – він бореться з російським впливом, корупцією, олігархатом? Він протистоїть Коломойському? Зеленський «при Богдану» та «при Єрмаку» – яка різниця? Навіщо Зеленському знімати главу НАБУ Ситника? Справи Шеремета, Гандзюк, Стерненка – результати? Про це та інше висловив свою думку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.