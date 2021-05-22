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22 травня 2021, Київ 17:11
Події

У Медведчука Зеленського клоуном уже не називають – Микита Потураєв

Два роки президентства Володимира Зеленського – що це було? Чим відрізняється політик Зеленський і шоумен, комік, клоун часів «95-го кварталу»? Є «какая разница» чи жорстке відстоювання інтересів України у протистоянні з агресором – Росією? Влада і олігархи – Зеленський та Ігор Коломойський, Зеленський та Рінат Ахметов – що маємо? Як у «Слузі народі» уживаються депутати з протилежними політичними позиціями стосовно Росії, Білорусі Лукашенка, Заходу, МВФ? Провладні депутати-«слуги» і Офіс президента – при Андрієві Богдану та при Андрієві Єрмаку? Про це та інше висловив свою оцінку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свободи впливовий депутат «Слуги народу», голова парламентського комітету з інформполітики Микита Потураєв.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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