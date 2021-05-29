У Національному заповіднику «Софія Київська» 28 травня відбулася презентація багатотомного наукового видання історика Вячеслава Корнієнка «Корпус графіті Софії Київської», остання, десята, частина якого побачила світ 2020 року.

Під час презентації присутні могли не лише погортати сторінки книг – результатів 15-річної праці дослідника, але й безпосередньо поспілкуватися з їхнім автором та з іншими учасниками проєкту, дізнатися про те, як власне з’явилась ідея видання повного корпусу графіті Софії Київської, з якого саме напису розпочалися масштабні дослідження епіграфічних пам'яток собору.

А після презентації відбулася невелика екскурсія В'ячеслава Корнієнка, на якій він показав деякі епіграфічні таємниці, залишені нашими пращурами на стінах тисячолітньої святині.



У Київській державі, в Україні-Русі, окрім писемної церковнослов’янської мови, існувала розмовна, наближена до сучасної української мови.



Софійський собор у Києві – пам’ятка української архітектури і монументального живопису, споруда часів України-Русі (1011 рік). Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Ансамбль Софійського монастиря занесено до спадщини ЮНЕСКО.