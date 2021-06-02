Президент Польщі нагородив трьох українців за допомогу полякам в ХХ столітті

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив медалями Virtus et Fraternitas (з латинської «Доброчесність і братерство») громадян п’яти держав, в тому числі України, які допомагали полякам у ХХ столітті. Як повідомила 2 червня пресслужба польського президента, серед відзначених опинилися загалом дев’ятеро людей – крім України, також із Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Згідно з повідомленням, медалі Virtus et Fraternitas отримали Петро та Марія Базелюк, які під час війни переховували на Волині родину поляків Слоєвських із Гути Степанської, а також Петро Грудзевич, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, що загинули в бою проти більшовиків 1920 року.

«Для мене це емоційна мить. Момент, коли можна подякувати тим, хто зумів показати чесноту і братерство в найважчі часи, навіть таким скромним чином», – цитує Анджея Дуду його канцелярія.

Церемонія нагородження проходила в президентському палаці. На сайті президента Польщі розміщені відеоролики про внесок кожного із нагороджених польською мовою.

Це вже вдруге, коли президент Польщі нагороджує спеціальною медаллю Virtus et Fraternitas іноземців за допомогу полякам у минулому сторіччі.