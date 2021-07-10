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Космина: Україна – не Росія: сатириків не вбивають | Суботнє інтерв’ю

Його проклинають і «порохоботи», і «зеленоботи», і «юлеботи», і «ватники». Але він каже, що не збирається ставати «партійним» сатириком і «мочити» на олігархічних телеканалах противників власника. Він веде Youtube-канал, де дістається всім – від «сивочолого гетьмана» до президента-«велосипедиста». Дістається не так, як від «95-го кварталу» Зеленському і Коломойському, переконує гість Радіо Свобода. Він розвінчує будь-які фейки – і про Україну від скабєєвих-соловйових і про «двічі несудимого» Януковича. При цьому намагається не розганяти зраду, а його гумор – не тільки чорний. Гість Суботнього інтерв’ю – сатирик, поет, блогер Юрко Космина.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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