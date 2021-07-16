Донбасс. Главное за день: Обстрел Нью-Йорка, взрыв в Донецке, ипотека под 3%

Коротко о главных событиях 16 июля, которые важны для украинского востока.

Обстрел Нью-Йорка

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту обстрела поселка Нью-Йорк (бывшего Новгородского) в Донецкой области российскими гибридными силами 15 июля. Вследствие обстрела повреждены жилые и хозяйственные постройки двух частных домов. Никто из жителей не пострадал.

Ситуация на фронте

Пятеро украинских военных пострадали на Донбассе 15 июля. За сутки штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов со стороны российских гибридных формирований. Сегодня одно нарушение режима прекращения огня в Луганской области. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Взрыв в Донецке

В Буденновском районе днем произошел мощный взрыв. Называющий себя «главой администрации» Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что взорвалась газовая труба. О пострадавших не сообщают.

Новый министр внутренних дел

Дениса Монастырского назначили новым министром внутренних дел Украины. Ранее он был главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Монастырский сменил в кресле главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял министерство более 7 лет.

Ипотека под 3% для переселенцев

Первые победители жилищной программы для переселенцев «Ипотека под 3%» будут известны на следующей неделе. В Государственном фонде молодежного строительства сообщили, что отбор победителей проведут после зачисления грантовых средств на счет Фонда. Ранее первый заместитель министра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский сообщил, что отбор должен состояться 19 июля.

И еще в регионе

Жители Волновахи будут получать воду по графику, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации. Воду будут подавать с 6 до 10 и с 17 до 22 часов.

Укрзалізниця восстанавливает движение двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба перевозчика. Электричка Волноваха-Мариуполь начнет курсировать с 19 июля четыре раза в неделю. Пригородный поезд Сватово-Попасная с 25 июля ежедневно.

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