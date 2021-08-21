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Науседа: «Північний потік-2» робить ЄС ще більш залежним від російського газу

Ексклюзивне інтерв'ю президента Литви напередодні візити в Україну. Ґітанас Науседа братиме участь у саміті Кримської платформи 23 серпня 2021. На його думку «існує велика потреба у тому, щоб постійно тримати це питання анексії Криму на міжнародному порядку денному». Щодо проєкту «Північний потік-2», то він робить Європейський союз ще більш залежним від російського газу. Економічні санкції впливають на російську економіку, і вони можуть змінити поведінку Росії і Білорусі. Важливим питанням для Литви є «гібридна атака білоруського режиму і незаконна міграція». І чи стіна на кордоні зупинить потік мігрантів?

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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Від 2018-го працюю у редакції телевізійного проєкту Крим.Реалії, зараз – ведучий телепроєкту. 

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