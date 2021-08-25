Президентка Естонії про Крим, Донбас та загрози з боку Росії

Естонія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та її вступ до Євросоюзу, але для цього має бути консенсус усередині цих об’єднань, а сама країна має виконати всі необхідні умови. Про це президентка Естонії Керсті Кальюлайд сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Вона також розповіла, чому виступає проти «Північного потоку-2» та як Естонія підготовлена до можливої агресії з боку Росії. Цього тижня Керсті Кальюлайд перебувала з візитом в Україні, в рамках якого взяла участь у першому саміті «Кримської платформи» та урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Президентка Естонії також відвідала адміністративну межу з окупованим Кримом і стала першим лідером іноземної держави, який здійснив таку поїздку.



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