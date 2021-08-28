Українці в усьому світі протидіють агресії Росії – Павло Ґрод | Суботнє інтерв’ю

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод каже, що в Російській Федерації нині здійснюється етнічний геноцид проти українців методом зомбування та ізоляції. Зокрема, українці Росії були змушені припинити своє членство в СКУ через загрозу кримінальної відповідальності за зв’язки з так званими «небажаними організаціями». Чому російська церква є рукою Кремля в діаспорі, як світове українство протидіє «русскому миру». Скільки коштів спільнота Світового конгресу готова виділити на меморіал в Бабиному яру і що робить для визнання Голодомору геноцидом? Про це та багато іншого президент Світового конгресу українців Павло Ґрод розповів в «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

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