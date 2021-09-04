Pfizer, AstraZeneca, Moderna – як Україна вакцинує кримчан?

Ковідні рекорди в Криму. Захворюваність на COVID-19 на півострові невпинно зростає, щодоби фіксують близько трьохсот випадків зараження. На півострові доступні 4 вакцини і всі вони – російські: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона та КовиВак. За інформацією влади Криму, призначеної Кремлем, перше щеплення від ковіду зробили 440 тисяч кримчан. Але далеко не всі жителі півострова довіряють російським Спутникам. Тому міністерство охорони здоров’я України радить щепитися на материку вакцинами, визнаними Всесвітньою Організацією Охорони здоров’я: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac. На Херсонщині відкриті сім пунктів вакцинації. Жителів окупованих територій консультують і записують за номером +380 800 60 20 19. Ми запитали кримчан, які перетинають адмінмежу, чи вакцинувалися вони? Якою вакциною і як ставляться до різних вакцин. Як і де вакцинуватися кримчанам на материку? – покрокова інструкція від Крим.Реалії.

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