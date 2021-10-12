Найбільший портовий оператор Індії заборонить прийом вантажів з Афганістану, Ірану та Пакистану

Найбільший портовий оператор Індії оголосив про відмову з середини листопада приймати контейнерні вантажі, що прибувають з Афганістану, Ірану та Пакистану через, як повідомляють, недавнє масштабне вилучення героїну.

Оператор Adani Ports заявив, що «торгові рекомендації» щодо таких вантажів будуть застосовуватися до всіх десяти його портів, а також терміналів третіх сторін із 15 листопада.

Компанія не надала жодних офіційних пояснень причин такої заборони, але минулого місяця з двох контейнерів в порту Мундра біля західного узбережжя Індії було перехоплено три тонни героїну.

Влада заявила, що вантаж походить з Афганістану, який тривалий час був центром світової торгівлі наркотиками. Конфіскований героїн оцінили в 2,65 мільярда доларів, що є одним з найбільших арештів наркотиків в історії Індії.

У вересні на узбережжі Гуджараті було затримано шістьох іранських громадян разом з партією героїну на 20 мільйонів доларів.

Adani Ports, частина великого конгломерату Adani Group, після арешту наркотиків заявила, що не має повноважень перевіряти всі вантажі, які проходять через її термінали.