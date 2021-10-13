У Дніпрі вшанували пам’ять 11 тисяч місцевих євреїв, розстріляних нацистами 80 років тому

У Дніпрі, біля будівлі ЦУМу, звідки 80 років тому, 13 жовтня 1941 року, нацисти гнали євреїв окупованого міста на розстріли, вшанували пам’ять жертв Голокосту.

Просто неба відкрили виставку, присвячену хроніці тих подій і праведникам народів світу – людям, які рятували євреїв від страти в роки війни.

У молебні взяли участь місцеві духовні лідери – представники різних релігійних конфесій. Символом заходу стала жовта шестикутна зірка, яку фашисти змушували носити євреїв у гетто та концтаборах, із зображенням дитячих рукавичок. Вони належали розстріляній 1941-го року маленькій дніпровській єврейці й зберігаються в Музеї Голокосту, розповів директор закладу Ігор Щупак.

«Це рукавички розстріляної єврейської дитини, які принесла жінка до нашого музею через кілька десятиліть після тих подій», – сказав історик.

Однією з ініціаторок проведення заходу була активістка єврейської громади Дніпра Світлана Мороз. Восени 1941-го її старші родичі встигли виїхати з окупованого міста останнім потягом.

«На очах у моєї бабусі й мами зірвався Старий міст… У бабусі був знайомий, росіянин, а його дружина – єврейка. Ходили чутки, що євреїв будуть розстрілювати, але він не повірив і лишився. Коли наші повернулися з евакуації, то спитали: що з ними сталося? Дізналися: його дружину й сина розстріляли в ботанічному саду, а він, коли дізнався, – повісився… Ми повинні про це пам’ятати. Щороку на цьому місці ми маємо читати поминальну молитву», – розказала Радіо Свобода жінка.

Жалобна церемонія продовжилася в парку імені Гагаріна, де в яру біля ботсаду відбувалися розстріли.

Організатори презентували громадськості проєкт Меморіалу жертвам Голокосту авторства архітектора Олександра Соріна, який єврейська громада планує встановити біля місця страт. На ньому будуть зроблені «ніші» для 11 тисяч імен розстріляних дніпровських євреїв. 4 тисячі 200 імен вже встановлені й будуть викарбувані на пам’ятнику, сказав Радіо Свобода керівник громади Зеліг Брез.

«Монумент увічнить імена тисяч людей, які зараз ще не увічнені. Він матиме вигляд символічних східців у небо, якими душі цих людей піднімаються вгору», – зазначив він.

14 жовтня 1941 року в Дніпрі відбувся перший масовий розстріл нацистами єврейського населення.