У Таджикистані побили журналістів Радіо Свобода

У Таджикистані четверо журналістів Радіо Свобода були побиті, їм погрожували, а їхнє електронне обладнання вилучили 17 травня після інтерв’ю.

Напади здійснили невстановлені особи, ймовірно, пов’язані з таджицькими спецслужбами.

Радіо Свобода вимагає від уряду Таджикистану вжити заходів, щоб припинити переслідування незалежних журналістів у центральноазіатській країні.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Джеймі Флай сказав: «Ми рішуче засуджуємо дві окремі атаки на наше Радіо Озоді та журналістів Current Time сьогодні в Душанбе. Ми неодноразово закликали владу Таджикистану припинити кампанію тиску уряду на вільні ЗМІ. Зовсім нещодавно, у лютому 2022 року, я написав міністру закордонних справ Таджикистану з подробицями про випадки відмови у акредитації, переслідування та погроз журналістам Радіо Свобода. Таджицькому уряду настав час припинити спроби підірвати незалежну звітність, яка приносить користь таджицькому народу».

17 травня в столиці Таджикистану Душанбе були побиті Муллораджаб Юсуфі і Барот Юсуфі, два журналісти таджицької служби Радіо Свобода (Радіо Озоді), після того, як вони записали інтерв'ю з активістом Горно-Бадахшанської автономної області (ГБАО).

На інтерв’ю також були тележурналісти Current Time Анушервон Аріпов і Насім Ісамов, на яких напали окремо після того, як вони сіли в свій автомобіль, щоб повернутися до місцевого бюро Радіо Свобода в Душанбе. У журналістів забрали сім смартфонів і відеокамеру.