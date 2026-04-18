У Києві під час затримання ліквідували стрілка – Клименко

Стрільця ліквідовано під час затримання у Києві, повідомив голова МВС Ігор Клименко

Він додав, що спецпризначенці КОРД штурмували магазину, де перебував чоловік. Він захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. До цього з ним намагалися сконтактувати перемовники.

За словами Клименка, 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та захопив заручників

Попередньо, він використовував автоматичну зброю. Також виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вдалося врятувати чотирьох заручників.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Відомо, що правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця. Було відомо про одну загиблу людину.