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«Сьогодні картон, завтра – вила»: атмосфера та емоції на акції протесту у Києві на фото від Радіо Свобода

У Києві на площі Івана Франка зібралися люди на акції протесту. У руках вони тримають банери з різними написами. Дехто виступає проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інші, здебільшого, проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, до якої дійшло у зв'язку із рішенням президента України Володимира Зеленського змінити прем'єр-міністра України. Зеленський запропонував на цю посаду кандидатуру Сергія Корецького, за якого проголосувала 16 липня Верховна Рада України.

На схожі акції протесту вийшли люди також і в інших містах України, як от у Львові, Одесі, Харкові, Рівному та в Ізмаїлі.

Подивіться, як виглядає атмосфера та емоції на акції протесту в Києві у підбірці фото від Радіо Свобода.

Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
1 Акція протесту у Києві на фото з дрону, 16 липня 2026 року
Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
2 Люди вигукують гасла та тримають в руках картонки з написами. На цій: «Поверніть Федорова»
«Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
3 «Ми б, може, й промовчали, та якось піддістало», – читаємо на одному з банерів на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
4 Акція протесту в Києві, як і в інших містах України, мирна
До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
5 До акції в Києві долучився також «Спайдермен»
Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
6 Чимало людей, які вийшли на акцію протесту в Києві, звертають увагу на те, що реакція російських прокремлівських блогерів на відставку Федорова була позитивною
До акції долучилися військові та ветерани
7 До акції долучилися військові та ветерани
Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
8 Люди вимагають зокрема продовження тих реформ, які започаткував саме міністр Михайло Федоров
Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
9 Чоловік тримає банер з написом, де є згадка про полк «Скеля».

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку. Зараз триває розслідування щодо достовірності цих тверджень
«Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
10 «Війна не пробачає помилок», – говорить напис на банері на фото
Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
11 Крім «картонок», люди брали на протести й прапори
Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
12 Людина ліворуч на фото тримає картонку з написом: «Змінимось, або загинемо»
Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
13 Дівчина прийшла на протест із запитанням на банері: «Коли результати будуть важливіші за амбіції?»
«Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
14 «Пане президенте, навіщо стріляти собі в ногу?» – звертається людина на акції протесту у Києві до Володимира Зеленського
Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
15 Протестувати люди прийшли зі своїми чотирилапими друзями
До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
16 До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових
Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
17 Жінка тримає картонку з написом: «Сьогодні картон, завтра – вила»
Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
18 Молодь на акції протесту в Києві, 16 липня 2026 року
Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
19 Сотні людей вийшли на акцію протесту в Києві через перестановки в уряді України, 16 липня 2026 року
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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