«Сьогодні картон, завтра – вила»: атмосфера та емоції на акції протесту у Києві на фото від Радіо Свобода

У Києві на площі Івана Франка зібралися люди на акції протесту. У руках вони тримають банери з різними написами. Дехто виступає проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інші, здебільшого, проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, до якої дійшло у зв'язку із рішенням президента України Володимира Зеленського змінити прем'єр-міністра України. Зеленський запропонував на цю посаду кандидатуру Сергія Корецького, за якого проголосувала 16 липня Верховна Рада України.

На схожі акції протесту вийшли люди також і в інших містах України, як от у Львові, Одесі, Харкові, Рівному та в Ізмаїлі.

Подивіться, як виглядає атмосфера та емоції на акції протесту в Києві у підбірці фото від Радіо Свобода.